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«Урал» отдал Юрия Бавина в аренду «Тамбову»

«Урал» отдал Юрия Бавина в аренду «Тамбову»
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Урала» Юрий Бавин проведёт ближайшие месяцы в «Тамбове». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба в «Твиттере».

27-летний футболист перебрался в стан тамбовчан на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

«Желаем Юрию получать как можно больше игровой практики в новой команде, показать уверенную игру и вернуться в Екатеринбург ещё более сильным футболистом!» — говорится в сообщении «Урала».

Бавин выступает за «Урал» с 2017 года, а до этого играл за «Зенит», португальский клуб «Униан Лейрия» и ЦСКА. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, получил 1 жёлтую карточку и не отметился результативными действиями. «Урал», набрав 21 очко, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата. «Тамбов» (13) — на последней, 16-й строчке.

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