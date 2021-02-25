Сергей Семак: Кубок всегда немного лотерея. Надеюсь, к РПЛ «Зенит» будет готов лучше

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о вылете команды из Кубка России в преддверии матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
Напомним, в 1/8 финала Кубка сине-бело-голубые на своём поле уступили тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.
«Кубок — это всегда немного лотерея. Надеюсь, что к чемпионату мы будем готовы лучше, чем к первому матчу года. Это связано с отсутствием в игре с «Арсеналом» многих наших футболистов. С нетерпением ждём возобновления чемпионата. В субботу посмотрим, в каком мы состоянии и насколько урок, полученный нами в кубковом матче, послужит нам хорошую службу в чемпионате России», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Матч «Зенит» — «Ростов» состоится 27 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
- 25 февраля 2021
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