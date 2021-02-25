Президент ФНЛ Алаев: очевидно, РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе «осень-весна»

Президент ФНЛ Александр Алаев рассказал, возможны ли изменения формата «осень-весна» в ближайшее время.



«Очевидно, РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе «осень-весна». Но неправильно, когда ПФЛ играет по системе «осень-весна» с паузой в 5 месяцев, это неправильно. Хотелось бы, чтобы больше играли летом. Как этого добиться, будем думать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев избран президентом ФНЛ. Его соперником на выборах был исполнявший обязанности главы организации Иван Шабанов. За Алаева проголосовали 19 представителей клубов Лиги, за Шабанова — 3. Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он возглавлял лигу с декабря 2010 года. Принять участие в выборах также могли бывшие руководители «Локомотива» Илья Геркус и Ольга Смородская, однако они отказались от этого.

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