Сергей Семак: приятно играть против таких команд, как «Ростов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о «Ростове», с которым его подопечным предстоит сыграть в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Очень мало команд, которые смогли себе позволить приобретения, способные усилить игру. Что касается «Ростова», то совсем недавно оттуда ушёл Ерёменко, который был очень важным игроком для команды с точки зрения опыта и профессионализма. У «Ростова» очень сбалансированная команда, которая играет очень агрессивно. Против таких команд приятно играть — они стараются контролировать мяч, стараются действовать быстро. Не зря «Ростов» находится в верхней части турнирной таблицы и каждый год борется за еврокубковую зону», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



Матч «Зенит» — «Ростов» состоится 27 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Сергей Семак: Кубок всегда немного лотерея. Надеюсь, к РПЛ «Зенит» будет готов лучше