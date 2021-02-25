Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Милан» — «Црвена Звезда». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Переход лучшего бомбардира чемпионата Турции в «Краснодар» сорвался

Переход лучшего бомбардира чемпионата Турции в «Краснодар» сорвался
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Хатайспора» Аарон Бупендза не перейдёт в «Краснодар» в это трансферное окно, несмотря на договорённость между клубами.

Как сообщает Hurriyet, в ходе переговоров «быки» не смогли прийти к соглашению с футболистом, которого не устроили предложенные условия. После общения с представителями российского клуба Аарон заявил руководству «Хатайспора» о желании остаться в команде.

Напомним, «Краснодар» был готов заплатить за Бупендзу € 8 млн и добавить в договор процент от следующей продажи.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги 24-летний форвард провёл 23 матча (14 — в основном составе) и забил 18 голов (1 — с пенальти). Он является лучшим бомбардиром чемпионата и опережает ближайшего преследователя на 6 мячей.

Зелимхан Бакаев остаётся в «Спартаке»! Последние трансферы зимы в РПЛ. LIVE
Все переходы «на флажке» — в одной трансляции.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021