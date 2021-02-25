Переход лучшего бомбардира чемпионата Турции в «Краснодар» сорвался

Нападающий «Хатайспора» Аарон Бупендза не перейдёт в «Краснодар» в это трансферное окно, несмотря на договорённость между клубами.



Как сообщает Hurriyet, в ходе переговоров «быки» не смогли прийти к соглашению с футболистом, которого не устроили предложенные условия. После общения с представителями российского клуба Аарон заявил руководству «Хатайспора» о желании остаться в команде.



Напомним, «Краснодар» был готов заплатить за Бупендзу € 8 млн и добавить в договор процент от следующей продажи.



В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги 24-летний форвард провёл 23 матча (14 — в основном составе) и забил 18 голов (1 — с пенальти). Он является лучшим бомбардиром чемпионата и опережает ближайшего преследователя на 6 мячей.

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