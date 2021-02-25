Квинси Промес: для меня морозы – это не проблема. В сердце я уже русский

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал об отношении к морозу, а также ответил на вопрос о российском гражданстве.



«Для меня морозы – это не проблема. Помню, что это такое. Четыре года здесь играл. Пока можно будет выходить и играть, буду это делать. Погода не является преградой. Я знаю, что в Москве много хороших мест, где жить. Семья и дети приедут, как только найду жильё. Надеюсь, это случится через две недели.

Не так сильно я тогда выучил русский. Любимое слово — «братуха». Уже стало моей кличкой. Сейчас хочу найти преподавателя, чтобы изучить русский.

Принять российское гражданство? Если бы был выбор, почему нет? В сердце я уже русский», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью». В нынешнем сезоне в составе «Аякса» провёл 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов (1 — с пенальти).