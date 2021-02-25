Директор «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем Мойзе Кина

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо выразил мнение об игре нападающего Мойзе Кина и ответил на вопрос, останется ли он в клубе после этого сезона. Форвард выступает за парижан на правах аренды из «Эвертона».
«На самом деле, аренда была единственной возможностью перехода. Я подумал, что наличие Кина в течение года может быть положительным моментом. Сегодня сложно сказать, каким будет его будущее, мы увидим ближе к концу сезона. Сегодня очень сложно понять, как всё пойдет, но Кина, безусловно, ждёт большое будущее», — цитирует Леонардо Football Italia со ссылкой на France Blue.
Сообщалось, что «ириски» готовы продать Кина за € 60-70 млн. Контракт Мойзе с «Эвертоном» истекает в январе 2022 года, но, несмотря на это, «ириски» не готовы снижать его ценник в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
- 25 февраля 2021
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