Клаудио Маркизио готов заниматься политикой
Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио заявил, что готов заниматься политической деятельностью.
«Я действительно люблю политику. Говорю об этом с друзьями за ужином или дома. Мне нужно учиться, и это правильно, что я вышел за рамки спорта. Сразу отвечу согласием, если позовут заниматься политикой в Пьемонте или Турине», — цитирует Маркизио Football Italia.
Клаудио Маркизио выступал в составе основной команды «Ювентуса» с 2006 по 2018 год, после чего перешёл петербургский «Зенит». В составе туринского клуба хавбек — семикратный чемпион Италии (сезон-2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018), обладатель Кубка Италии (сезон-2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).
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