Маркизио подколол Роналду за неудачное исполнение штрафных ударов

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио подколол в своём «твиттере» Криштиану Роналду за неудачное исполнение штрафных ударов.
«Если не учитывать штрафные удары, на расстоянии 25 метров от ворот Роналду всегда внушает страх», — написал Маркизио в соцсети
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. С тех пор он забил только один гол прямым ударом со штрафного. Это произошло в матче с «Торино» в июле 2020 года.
В сезоне-2020/2021 Криштиану провёл в составе «старой синьоры» 28 матчей, забил 25 голов и отдал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость 36-летнего португальца в € 60 млн.
«Ювентус» набрал в 22 матчах 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Первое место занимает «Интер» (53), второе — «Милан» (49).
- 24 февраля 2021
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