«Спартак» заявил Аяза Гулиева для участия в РПЛ
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев внесён в заявку команды для участия в Российской Премьер-Лиге. Это сообщается на сайте РПЛ.
24-летний Гулиев является воспитанником «Спартака». Летом 2018 года хавбек перешёл в «Ростов» за € 500 тыс. Спустя полгода спартаковцы совершили обратный трансфер игрока за € 1 млн.
В прошлом сезоне Аяз принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги (8 — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился и получил 5 жёлтых карточек. В нынешнем сезоне Аяз не провёл ни одного официального матча за красно-белых. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2023 года.
«Спартак» по итогам 19 туров РПЛ набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Тренер сборной Азербайджана: нам интересен Аяз Гулиев, но у него есть проблема статуса
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