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«Ювентус» понёс убытки в размере € 113 млн за первую половину сезона

«Ювентус» понёс убытки в размере € 113 млн за первую половину сезона
Футбол / Италия 0

«Ювентус» на официальном сайте опубликовал финансовый отчёт за шесть месяцев сезона-2020/2021.

«Старая синьора» объявила о доходах в размере € 258,3 млн по сравнению с € 322,3 млн за аналогичный период сезона-2019/2020. Затраты увеличились до € 263,4 млн. По данным клуба, убытки за этот период составили € 113,7 млн. «Ювентус» объяснил, что продолжение пандемии оказало большое негативное влияние на доходы.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Ювентус» по итогам 22 туров набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Старая синьора» также вышла в финал Кубка Италии, где 19 мая встретится с «Аталантой». В Лиге чемпионов УЕФА туринцы проиграли первый матч 1/8 финала «Порту» (1:2), ответная встреча пройдёт 9 марта.

Клаудио Маркизио готов заниматься политикой
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