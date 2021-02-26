«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, снова уступив загребскому «Динамо»

Загребское «Динамо» принимало «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Хорватская команда открыла счёт на 31-й минуте встречи. Провалилась защита «Краснодара», пропустив быструю атаку по центру поля. Кристиян Якич получил мяч слева, рядом со штрафной, вырезал передачу на Мислава Оршича, а тот чётко пробил низом мимо голкипера «быков». Этот мяч стал единственным в матче — 1:0.
Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2. Таким образом, хорватская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с общим счётом 4:2. В эту стадию также уже прошли «Тоттенхэм Хотспур», «Аякс», «Арсенал», «Рейнджерс», «Мольде», «Вильярреал», «Шахтёр» и «Гранада».
- 26 февраля 2021
-
01:57
-
01:51
-
01:33
-
01:14
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:49
-
00:35
- 25 февраля 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:32
-
23:05
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:47
-
22:25
-
22:21
-
22:00
-
21:54
-
21:42
-
21:37
-
21:26
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
20:45
-
20:40
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:44