Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, снова уступив загребскому «Динамо»

«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, снова уступив загребскому «Динамо»
Футбол / Лига Европы 0

Загребское «Динамо» принимало «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Хорватская команда открыла счёт на 31-й минуте встречи. Провалилась защита «Краснодара», пропустив быструю атаку по центру поля. Кристиян Якич получил мяч слева, рядом со штрафной, вырезал передачу на Мислава Оршича, а тот чётко пробил низом мимо голкипера «быков». Этот мяч стал единственным в матче — 1:0.

Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2. Таким образом, хорватская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с общим счётом 4:2. В эту стадию также уже прошли «Тоттенхэм Хотспур», «Аякс», «Арсенал», «Рейнджерс», «Мольде», «Вильярреал», «Шахтёр» и «Гранада».

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
25 февраля 2021, четверг. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 Оршич – 31'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021