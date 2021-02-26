«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, снова уступив загребскому «Динамо»

Загребское «Динамо» принимало «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Хорватская команда открыла счёт на 31-й минуте встречи. Провалилась защита «Краснодара», пропустив быструю атаку по центру поля. Кристиян Якич получил мяч слева, рядом со штрафной, вырезал передачу на Мислава Оршича, а тот чётко пробил низом мимо голкипера «быков». Этот мяч стал единственным в матче — 1:0.

Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2. Таким образом, хорватская команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы с общим счётом 4:2. В эту стадию также уже прошли «Тоттенхэм Хотспур», «Аякс», «Арсенал», «Рейнджерс», «Мольде», «Вильярреал», «Шахтёр» и «Гранада».