«Отмучились болезные». Геркус — о вылете последней российской команды из еврокубков

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вылет «Краснодара» из розыгрыша Лиги Европы. «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА проиграл загребскому «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Максимир» в Загребе и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2.
«Отмучались, болезные. Закончили наш бесславный евросезон», — написал Геркус в своём «твиттере».
После вылета «Краснодара» от России не осталось ни одного клуба в еврокубках. «Локомотив» и «Зенит» заняли последние места в своих группах на групповой стадии Лиги чемпионов. На групповом этапе Лиги Европы выступал ЦСКА, который занял последнее место в группе и также не прошёл в евровесну.
Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финальном матче 2020 года обыграла «Интер» со счётом 3:2.
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