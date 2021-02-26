Российские клубы одержали 1 победу в 26 еврокубковых матчах в сезоне-2020/21

Российские клубы одержали одну победу после 26 еврокубковых матчей сезона 2020/21.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов выступали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах, не одержав ни одной победы. «Краснодар» в свою очередь занял третье место на групповом этапе, одержав одну победу, и вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух матчей проиграл загребскому «Динамо» и завершил участие в турнире. Первый матч завершился победой «Динамо» со счётом 3:2. В ответной встрече загребский клуб обыграл «Краснодар» со счётом 1:0.

На групповом этапе Лиги Европы от России выступал ЦСКА. «Армейцы» заняли последнее место в своей группе и не вышли в евровесну.