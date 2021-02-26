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Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» в ответном матче с «Динамо» З в Лиге Европы

Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» в ответном матче с «Динамо» З в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».

«Конечно, хотелось больше активности. Но многое было упущено в первом матче, и сегодня соперник играл по счету, достаточно вязко. «Динамо» было хорошо готово физически, перекрывало свободные зоны. Мы по ходу всего поединка хорошо контролировали мяч, но создали недостаточно остроты для того, чтобы победить. Была надежда, что футболисты, вышедшие со скамейки, освежат игру. Давления стало больше, но, к сожалению, результат остался тот же», — приводит слова Мусаева официальный сайт УЕФА.

«Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух матчей проиграл загребскому «Динамо» и завершил участие в турнире. Первый матч завершился победой «Динамо» со счётом 3:2. В ответной встрече загребский клуб обыграл «Краснодар» со счётом 1:0.

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