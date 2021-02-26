«Летом в это никто бы не поверил». Луческу — о выходе киевского «Динамо» в 1/8 финала ЛЕ

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о выходе своих подопечных в 1/8 финала Лиги Европы по итогам ответного матча 1/16 финала с «Брюгге» (1:0). В первой встрече команды сыграли вничью (1:1).
«В перерыве говорил ребятам, что мы хорошо обороняемся, но при отборе мяча у нас не получался выход в атаку. Спешили, суетились и делали ненужные передачи и касания. Хотели слишком быстро вывести партнёра на ударную позицию. Во втором тайме мы исправились, начали больше контролировать мяч и угрожать воротам.
Если бы летом кто-то говорил, что мы будем на этой стадии, никто бы не поверил. Команда растёт от матча к матчу, молодые ребята растут. Из-за давления футболисты совершают ошибки, но понемногу они прибавляют», — приводит слова Луческу пресс-служба УЕФА.
- 26 февраля 2021
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