Отрыв России от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА вновь сократился

УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённую таблицу коэффициентов по итогам последних матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.



В активе России осталось 38,382 балла, она занимает седьмое место. Нидерланды набрали 38,000 очка и сократили отставание. На шестом месте по-прежнему находится Португалия, которая опережает Россию на 9,567 балла.



Топ-10 ассоциаций в таблице:



1. Испания — 93,855 балла

2. Англия — 93,140

3. Италия — 73,438

4. Германия — 72,570

5. Франция — 55,248

6. Португалия — 47,949

7. Россия — 38,382

8. Нидерланды — 38,000

9. Бельгия — 36,500

10. Австрия — 35,825



Напомним, седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешней кампании позволит выставить в еврокубки в сезоне-2022/2023 пять клубов: два — в Лигу чемпионов, один — в Лигу Европы, два — в Лигу конференций (новый турнир). Шестое место позволит заявить шесть команд: три — в Лигу чемпионов, два — в Лигу Европы, один — в Лигу конференций.

Евросезон для России закончен. «Краснодар» удивил только неожиданным выбором вратаря Дебютант Станислав Агкацев – единственное светлое пятно в составе «быков».