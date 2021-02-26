Отрыв России от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА вновь сократился

УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённую таблицу коэффициентов по итогам последних матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
В активе России осталось 38,382 балла, она занимает седьмое место. Нидерланды набрали 38,000 очка и сократили отставание. На шестом месте по-прежнему находится Португалия, которая опережает Россию на 9,567 балла.
Топ-10 ассоциаций в таблице:
1. Испания — 93,855 балла
2. Англия — 93,140
3. Италия — 73,438
4. Германия — 72,570
5. Франция — 55,248
6. Португалия — 47,949
7. Россия — 38,382
8. Нидерланды — 38,000
9. Бельгия — 36,500
10. Австрия — 35,825
Напомним, седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешней кампании позволит выставить в еврокубки в сезоне-2022/2023 пять клубов: два — в Лигу чемпионов, один — в Лигу Европы, два — в Лигу конференций (новый турнир). Шестое место позволит заявить шесть команд: три — в Лигу чемпионов, два — в Лигу Европы, один — в Лигу конференций.
- 26 февраля 2021
-
12:39
-
12:38
-
12:29
-
12:26
-
12:24
-
12:20
-
12:18
-
12:06
-
12:00
-
11:58
-
11:48
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:29
-
11:22
-
11:20
-
11:11
-
11:06
-
11:05
-
11:01
-
10:39
-
10:30
-
10:27
-
10:14
-
10:11
-
10:03
-
10:03
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:30
-
09:25
-
09:23
-
09:00