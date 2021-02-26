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Отрыв России от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА вновь сократился

Отрыв России от Нидерландов в таблице коэффициентов УЕФА вновь сократился
Футбол / Лига чемпионов 0
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УЕФА на своём официальном сайте представил обновлённую таблицу коэффициентов по итогам последних матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В активе России осталось 38,382 балла, она занимает седьмое место. Нидерланды набрали 38,000 очка и сократили отставание. На шестом месте по-прежнему находится Португалия, которая опережает Россию на 9,567 балла.

Топ-10 ассоциаций в таблице:

1. Испания — 93,855 балла
2. Англия — 93,140
3. Италия — 73,438
4. Германия — 72,570
5. Франция — 55,248
6. Португалия — 47,949
7. Россия — 38,382
8. Нидерланды — 38,000
9. Бельгия — 36,500
10. Австрия — 35,825

Напомним, седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам нынешней кампании позволит выставить в еврокубки в сезоне-2022/2023 пять клубов: два — в Лигу чемпионов, один — в Лигу Европы, два — в Лигу конференций (новый турнир). Шестое место позволит заявить шесть команд: три — в Лигу чемпионов, два — в Лигу Европы, один — в Лигу конференций.

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