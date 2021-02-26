Быстров — о клубах РПЛ в еврокубках: полный провал. Должна же быть хоть капля самолюбия

Бывший игрок «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал вылет «быков» из Лиги Европы по итогам двухматчевого противостояния с загребским «Динамо» в 1/16 финала (1:3, 0:1).



«Вчера «Краснодар» провёл очень неуверенную игру и ожидаемо проиграл. Разные готовности команд были заметны ещё по первому матчу. Если ты не угадываешь с составом на первую игру и даёшь фору в три гола команде, которая лучше тебя выглядит, в ответном матче очень тяжело что-то придумать. Нужно играть в авантюрный и смелый футбол, но мы этого не увидели, и Загреб заслуженно прошёл дальше.



Но вопросы есть и к тренерскому штабу. Мы слышали, что они изменили подготовку, нагрузки увеличили, но мы так и не увидели свежего «Краснодара». На одну игру можно же было собраться, но ни одна встреча с загребским «Динамо» не показала, что у команды есть свежесть и готовность. «Краснодар» играет легко, когда у них всё удачно складывается, когда они играют первым номером. А как только они сталкиваются с трудностями, так сразу всё рушится. Главная проблема, что тренерский штаб не смог настроить команду на второй матч.



Итог еврокубковому сезону российских клубов — полный провал. Мне трудно, честно говоря, даже вспомнить такое, сравнить с тем временем, когда мы начинали карьеру, когда к нам приезжал тот же «Грассхоппер». Ну как можно постоянно проигрывать этим командам? Должна же быть хоть капля самолюбия», — цитирует Быстрова Sport24.

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