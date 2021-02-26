Мостовой: одна победа в 26 еврокубковых матчах. Такое вообще у кого-то в истории было?

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выступлениях российских команд в еврокубках в нынешнем сезоне.
«Выступление в еврокубках — это просто безобразно и ужасно. Слова обидные, но это чистая правда. Никаких оправданий. Одна победа в 26 матчах. Такое вообще у кого-то в истории было? Мы проигрываем командам всех стран: Грузия, Израиль, Хорватия. Это жуть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов выступали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах, не одержав ни одной победы. «Краснодар» в свою очередь занял третье место на групповом этапе, одержав одну победу, и вышел в плей-офф Лиги Европы.
- 26 февраля 2021
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