Мостовой — о «Краснодаре»: кажется, пришло время выводов по Мусаеву

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о выступлениях «Краснодара» в нынешнем сезоне, подчеркнув, что «быкам» стоит задуматься над перспективами главного тренера Мурада Мусаева.

«Мне кажется, пришло время выводов по Мусаеву. Все называют его перспективным тренером. Сколько можно уже быть перспективным? Это смешное слово. Нет результата — тебя убирают. Сколько уже можно ждать? От «Краснодара» только одни заявления. Они, конечно, вышли в плей-офф, здесь молодцы. Но они и потратили ого-го. На поле выходили девять иностранцев», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Андреем Панковым.

«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, дважды уступив загребскому «Динамо» в матчах 1/16 финала (2:3 дома и 0:1 на выезде). В РПЛ команда Мусаева после 19 туров набрала 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Зенита» 11 очков.