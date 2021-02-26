Абрамович одобрил покупку Холанда, «Челси» готов заплатить более € 100 млн

Владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил покупку нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает издание Bild. Согласно информации источника, синие готовы потратить на молодую звезду Бундеслиги более € 100 млн.

Ранее стало известно, что главная цель для владельца «Челси» — победа в Лиге чемпионов в ближайшее время, и для этого он готов вложить в трансферы € 300 млн, несмотря на масштабную трансферную кампанию перед стартом текущего сезона, когда были приобретены Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Бен Чилуэлл, Тьяго Силва, Кай Хаверц и Эдуард Менди, что обошлось «аристократам» в € 247 млн.

Холанд провёл 17 матчей в чемпионате Германии, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи. На его счету также 5 встреч и 8 забитых голов в Лиге чемпионов УЕФА.