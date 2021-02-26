Абрамович одобрил покупку Холанда, «Челси» готов заплатить более € 100 млн

Владелец «Челси» Роман Абрамович одобрил покупку нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает издание Bild. Согласно информации источника, синие готовы потратить на молодую звезду Бундеслиги более € 100 млн.
Ранее стало известно, что главная цель для владельца «Челси» — победа в Лиге чемпионов в ближайшее время, и для этого он готов вложить в трансферы € 300 млн, несмотря на масштабную трансферную кампанию перед стартом текущего сезона, когда были приобретены Тимо Вернер, Хаким Зиеш, Бен Чилуэлл, Тьяго Силва, Кай Хаверц и Эдуард Менди, что обошлось «аристократам» в € 247 млн.
Холанд провёл 17 матчей в чемпионате Германии, забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи. На его счету также 5 встреч и 8 забитых голов в Лиге чемпионов УЕФА.
- 26 февраля 2021
-
18:54
-
18:51
-
18:37
-
18:35
-
18:14
-
18:08
-
18:07
-
18:07
-
17:56
-
17:53
-
17:52
-
17:36
-
17:36
-
17:29
-
17:29
-
17:22
-
17:18
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:37
-
16:21
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:30
-
15:20
-
15:11
-
14:59
-
14:55
-
14:43
-
14:38