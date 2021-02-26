«Всё может идти 6 часов». Арбитр Федотов — о проверке судей на полиграфе

Арбитр Игорь Федотов рассказал о прохождении процедуры полиграфа российскими судьями. Напомним, рефери стали проходить такую проверку после скандального матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

«Я не был на полиграфе. Какие там вопросы? Например, сдавал ли матч, звонили ли тебе. Одни и те же вопросы там повторяются несколько раз, то есть спустя час всё идёт заново. Реакция просматривается на специальной картинке.

Еськов отстранён после полиграфа? Думаю, его убрали из-за матча «Ростов» — «Уфа». Это не связано со «Спартаком». Сейчас полиграф отменили. Это издевательство. Всё может идти шесть часов, люди изнеможены. Никогда такого не было. Думаю, даже если ты ничего не делал, можно во всём сознаться", — сказал Федотов в видео YouTube-канала "Коммент.Шоу".