Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Промес: думаю, мы хорошо поработаем с Тедеско в «Спартаке»

Промес: думаю, мы хорошо поработаем с Тедеско в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от первой тренировки после возвращения в клуб.

«Рад вернуться и снова выйти на поле вместе с командой, классное чувство. Погода? Я слышал, что было очень холодно, так что я вернулся в правильный момент, но для меня погода не проблема. Тренер по физподготовке — зверь? Да, я слышал истории о нём, но я готов.

Встреча с ребятами прошла отлично, со многими я давно знаком. Классно снова встретить тех, с кем мы добились успеха в прошлом. Очень рад работать вместе с ними вновь. Узнал ли, сколько лет Ещенко? Нет ещё. Наверное, 40 или 50.

Мы пообщались с Доменико Тедеско. Он рассказал о себе, о своём видении игры, задал мне несколько вопросов о том, как я вижу футбол. Классный человек, рад знакомству с ним. Мне всё понятно. Думаю мы хорошо поработаем вместе», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.

Игроки «Спартака» устроили коридор для Промеса
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021