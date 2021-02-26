Промес: думаю, мы хорошо поработаем с Тедеско в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от первой тренировки после возвращения в клуб.

«Рад вернуться и снова выйти на поле вместе с командой, классное чувство. Погода? Я слышал, что было очень холодно, так что я вернулся в правильный момент, но для меня погода не проблема. Тренер по физподготовке — зверь? Да, я слышал истории о нём, но я готов.

Встреча с ребятами прошла отлично, со многими я давно знаком. Классно снова встретить тех, с кем мы добились успеха в прошлом. Очень рад работать вместе с ними вновь. Узнал ли, сколько лет Ещенко? Нет ещё. Наверное, 40 или 50.

Мы пообщались с Доменико Тедеско. Он рассказал о себе, о своём видении игры, задал мне несколько вопросов о том, как я вижу футбол. Классный человек, рад знакомству с ним. Мне всё понятно. Думаю мы хорошо поработаем вместе», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.