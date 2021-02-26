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Жеребьёвка 1/4 финала Кубка России пройдёт 3 марта

Жеребьёвка 1/4 финала Кубка России пройдёт 3 марта
Футбол / Кубок России 0

Стало известно, когда состоится жеребьёвка четвертьфинальных матчей Кубка России нынешнего сезона. Она пройдёт 3 марта в 17:50 мск, сообщает телеграм-канал Российского футбольного союза.

В 1/4 финала вышли «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». Перенесённый из-за непогоды матч 1/8 финала «Уфа» — «Урал» состоится 3 марта. После этого пройдёт жеребьёвка четвертьфинала турнира.

Действующим обладателем титула является санкт-петербургский «Зенит», который в финале розыгрыша сезона-2019/2020 победил «Химки» (0:1). Клуб из Санкт-Петербурга уже выбыл из нынешнего Кубка России. Напомним, в 1/8 финала Кубка сине-бело-голубые на своём поле уступили тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.

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