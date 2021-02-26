Хави выиграл очередной трофей в качестве наставника «Аль-Садда»
Катарский «Аль-Садд» выиграл Кубок наследного принца Катара. Главным тренером команды является бывший полузащитник «Барселоны» Хави.
В финале турнира «Аль-Садд» обыграл «Аль-Духаиль» со счётом 2:0. Таким образом, Хави выиграл третий трофей в качестве наставника катарской команды. Ранее испанец уже выигрывал Кубок наследного принца Катара, а также завоевал Кубок шейха Яссима.
Хави является воспитанником каталонцев и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. С сине-гранатовыми экс-полузащитник восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других трофеев. Незадолго до завершения карьеры игрока Хави перешёл в «Аль-Садд», с которым стал чемпионом Катара.
«Барселона» намерена летом назначить Хави на пост главного тренера
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