Кокорин заявил о готовности сыграть в матче с «Удинезе»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин в разговоре с клубными репортёрами заявил, что готов сыграть в матче с «Удинезе».
«Я тренируюсь в общей группе и готов сыграть с «Удинезе», — сказал Кокорин в видео, выложенном в «Инстаграме».
«Удинезе» сыграет с «Фиорентиной» 28 февраля. «Фиорентина» набрала в 23 встречах 25 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Серии А.
Пресс-служба «Фиорентины» показала, что осталось за кадром официальной фотосессии клуба. Клубные репортёры пообщались с Кокориным и форвардом Душаном Влаховичем. Во время разговора с журналистами серб и россиянин стояли в обнимку и шутили.
Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером. Форвард провёл пока только один матч, выйдя на замену.
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