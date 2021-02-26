Серхио Рамос принял условия «Реала» и продлит контракт с клубом до 2023 года

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос близок к продлению контракта с клубом. Об этом сообщает El Espanol.

По информации источника, мадридцы настроены оптимистично, и в ближайшие недели может быть объявлено о сделке. «Реал» предлагает Рамосу соглашение ещё на два сезона с той же зарплатой € 12 млн, но за вычетом 10% из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса. Первоначально Рамос отверг эти условия, но теперь, судя по всему, готов принять их.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. Сообщалось, что если футболист отклонит предложение мадридского клуба о новом контракте, то может перейти в «Пари Сен-Жермен». В нынешнем сезоне Рамос принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола.