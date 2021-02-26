В «Хатайспоре» рассказали, почему сорвался трансфер Бупендзы в «Краснодар»

Пресс-атташе «Хатайспора» Рахми Варди рассказал, почему сорвался трансфер нападающего Аарона Бупендзы в «Краснодар».

«Мы достигли соглашения с «Краснодаром» на сумму € 8,5 млн, но на последней встрече наш игрок заявил, что хочет продолжить выступления в «Хатайспоре». И мы, и руководство российского клуба отнеслись к этому выбору с уважением, и сделка была заблокирована. Мы также поблагодарили руководство «Краснодара» за понимание», — цитирует Варди Hurriyet.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Бупендза провёл 23 матча (14 — в основном составе) и забил 18 голов (1 — с пенальти). Он является лучшим бомбардиром чемпионата Турции. Аарон выступал также за «Бордо» (с 2016 по 2020 год) и ряд других французских клубов. Его контракт с «Хатайспором» рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 450 тыс.