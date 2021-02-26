Экс-тренер «Краснодара» Ташуев: Мусаев полностью исчерпал себя

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев заявил, что Мурад Мусаев полностью исчерпал себя на должности наставника «быков».

«Сегодня уровень российского футбола ниже того, каким должен быть. Особенно в сравнении с вложенными финансами и инфраструктурой. А в „Краснодаре“ в принципе ситуация понятная. Господину Мусаеву дали массу шансов, и он их не использует. А игра всё хуже и хуже. Видно, что команда плохо управляемая и неподготовленная. Тут всё просто. Мусаев на сто процентов исчерпал себя в этом клубе. Это моё мнение.

Нет результата уже который год. Футболисты в команду покупаются, они получают хорошие финансовые условия. И это не говоря про базу и медицину. А в итоге команда в таком состоянии… Вроде только закончили сборы, а против «Динамо» играли без взрывов, и так далее. Видны методичные ошибки. Однозначно слабое управление командой. И поражение от «Динамо» закономерно. Нет результата — извините.

Нам нужно начинать с развития детского футбола и методических рекомендаций и разработок обучения молодых футболистов. Раньше детей тренировали те, кто заканчивал карьеру, а сейчас тренируют футболисты неначавшие. Это момент не локальный, а системный. И нужно начинать с детско-юношеского футбола, с подготовки тренеров, должны быть свои разработки", — цитирует Ташуева «Р-Спорт».

«Краснодар» вылетел из Лиги Европы, дважды уступив загребскому «Динамо» в матчах 1/16 финала (2:3 дома и 0:1 на выезде). В РПЛ команда Мусаева после 19 туров набрала 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от лидера «Зенита» — 11 очков.