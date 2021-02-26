Экс-футболист Кутузов и миллиардер Миан хотят создать в Беларуси «самый открытый клуб»

Итальянский миллиардер Маурицио Миан, бывший футболист «Милана» Виталий Кутузов и «Крумкачы» хотят сделать клуб из Беларуси «самой открытой спортивной организацией» в мире, сообщает Sport.tut.by.

Миана и НФК «Крумкачы» сейчас ведут переговоры о разработке уникальной платформы со своей внутренней экономикой, позволяющей участвовать в управлении любимым клубом. Пользователи платформы смогут решить любой поднятый вопрос на открытом голосовании.



«Мы не первый год думали о том, как сделать клуб действительно народным. Не просто на словах. И когда Виталий Кутузов рассказал нам о возможностях разрабатываемой системы, мы сразу решили, что это то, что нам нужно. Мы хотим стать самой открытой спортивной организацией не только в Беларуси, но, возможно, и в мире», — заявил коммерческий директор «Крумкачей» Юрий Турейко.

Кутузов рассказал об особенностях новой платформы для управления «Крумкачами».

«Вместе с Маурицио и командой настоящих профессионалов мы разработали платформу, с помощью которой болельщик сможет напрямую влиять на реальные события внутри команды, такие как трансферы игроков, выбор стартового состава на матч, смена руководства, определение стратегии развития клуба. Помимо этого пользователь в любой момент может получить актуальную информацию о финансовых счетах клуба, наблюдать за работой игроков и сотрудников онлайн, общаться с другими пользователями, попросту выступать в роли одного из управляющих.

Можно сказать, это будет виртуальный менеджер на основе управления реальной футбольной командой. Уже скоро буду готов поделиться гораздо более детальной информацией, а пока просто отмечу, что мы надеемся, что эта идея сможет объединить большую армию любителей футбола, которым представится уникальная возможность сделать клуб именно таким, каким они его хотят видеть", — сказал Кутузов.