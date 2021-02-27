«Атлетик» и «Леванте» сыграли вничью, забив друг другу пенальти
«Леванте» принимал «Атлетик» из Бильбао в матче 25-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и завершилась с ничейным счётом 1:1.
Счёт открыли хозяева. На 33-й минуте нападающий «Леванте» Рохер Марти подошёл к мячу, чтобы исполнить одиннадцатиметровый удар, и точно пробил в сетку ворот. «Атлетик» ответил сопернику таким же образом. Полузащитник Рауль Гарсия также был точен с пенальти и сравнял счёт на 56-й минуте.
Таким образом, «Леванте» в 25 встречах испанской Примеры набрал 32 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Атлетик» из Бильбао в 24 матчах набрал 30 очков и находится на девятом месте. Лидером соревнований является «Атлетико» (55).
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