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Моуринью: Бэйл выглядит счастливее, чем когда-либо

Моуринью: Бэйл выглядит счастливее, чем когда-либо
Футбол / Лига Европы 0
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о 31-летнем валлийском нападающем Гарете Бэйле, который отметился забитым мячом во втором матче 1/16 финала Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергером» (4:0).

«Бэйл счастливее, чем когда-либо, он выглядит более решительным. На тренировке вы можете видеть, что к нему вернулась уверенность, это проявляется даже в нанесении ударов.

В среду это было видно по его голу. Это был уверенный удар. Игрок со страхом или негативными чувствами никогда бы не нанёс такой удар. Для этого нужно быть в хорошем состоянии. Сейчас Гарет в лучшем настроении с тех пор, как приехал.

Конечно, мы доверяем ему. В «Тоттенхэме» все хотят для него самого наилучшего, потому что, в конце концов, лучшее для него — это лучшее для команды», — приводит слова Моуринью Goal.

«Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
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