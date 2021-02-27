Моуринью: Бэйл выглядит счастливее, чем когда-либо

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью поделился мнением о 31-летнем валлийском нападающем Гарете Бэйле, который отметился забитым мячом во втором матче 1/16 финала Лиги Европы с австрийским «Вольфсбергером» (4:0).



«Бэйл счастливее, чем когда-либо, он выглядит более решительным. На тренировке вы можете видеть, что к нему вернулась уверенность, это проявляется даже в нанесении ударов.

В среду это было видно по его голу. Это был уверенный удар. Игрок со страхом или негативными чувствами никогда бы не нанёс такой удар. Для этого нужно быть в хорошем состоянии. Сейчас Гарет в лучшем настроении с тех пор, как приехал.

Конечно, мы доверяем ему. В «Тоттенхэме» все хотят для него самого наилучшего, потому что, в конце концов, лучшее для него — это лучшее для команды», — приводит слова Моуринью Goal.