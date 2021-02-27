Александр Ерохин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин назвал главных конкурентов клуба из Санкт-Петербурга в борьбе за чемпионство.
«Они всё те же — «Спартак», ЦСКА. Думаю, и «Локомотив» с «Краснодаром» доберут те очки, что потеряли осенью. Сейчас матч с «Ростовом». Тоже непростой соперник. Много моментов создают, хорошую игру показывают. Очень важно хорошо начать этим матчем новое полугодие в чемпионате.
Бросилось в глаза, что «Спартак» несколько изменил стиль игры. Много выходов через короткий пас, стараются, не боятся играть в своей штрафной. Отчасти это рискованно. Но с новичками «Спартак» будет хорошим конкурентом», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».
Матч «Зенит» — «Ростов» состоится 27 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск.
- 27 февраля 2021
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