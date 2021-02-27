«Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 27 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Пол Тирни.



«Манчестер Сити» в 25 встречах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 4-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» (оба — по 49).



Матч первого круга «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» состоялся 24 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 1:1.