«Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30

Сегодня, 27 февраля, состоится матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Вест Хэм».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Пол Тирни.
«Манчестер Сити» в 25 встречах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Хэм Юнайтед» (45) — на 4-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» и «Лестер Сити» (оба — по 49).
Матч первого круга «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» состоялся 24 октября 2020 года и завершился вничью со счётом 1:1.
- 27 февраля 2021
-
12:57
-
12:54
-
12:44
-
12:30
-
12:30
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:50
-
11:35
-
11:33
-
11:20
-
11:11
-
11:05
-
11:00
-
10:36
-
10:31
-
10:11
-
10:10
-
09:53
-
09:44
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
07:57
-
07:19
-
06:21
-
05:56
-
05:10
-
04:30
-
04:14
-
03:54
-
03:29
-
03:03