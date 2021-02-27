Сенников: отсутствие Акинфеева — потеря. Но у «Локомотива» свои проблемы и травмы

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«Очень интересно посмотреть, какими «Локомотив» и ЦСКА выйдут после паузы. Первые матчи у обоих были со слабыми командами — СКА и «Тамбов», и там преимущество было явно за ними. Хочется увидеть их форму в очной борьбе, потому что сейчас будет жаркая концовка. Очки нужны всем, и этот матч может стать определяющим для всех. ЦСКА в погоне за «Зенитом», а «Локомотив» — за достойное место в концовке чемпионата.



Отсутствие Акинфеева — потеря. Он лидер команды. Неизвестно, в полной ли мере Помазун заменит Игоря, но он достойно выступал за «Урал». Также отмечу, что возвращается Помазун вроде и в свою команду, но взаимодействие и понимание потеряно, будет не так просто. Хотя, повторюсь, он достойно выступал за «Урал» и должен находиться в хорошей форме.



Акинфеев своим авторитетом и опытом помогал защите, им легче играть, когда за спиной такой человек. «Локомотиву» не стоит обращать на это внимание, у них свои проблемы и травмы. «Железнодорожникам» будет важнее нейтрализовать линию атаки ЦСКА, они в хорошей форме. Да и вообще, чтобы дойти до ворот соперника, нужно пройти защитную линию. И если Дивеев не будет играть, то это тоже весомая потеря. Он стал основным игроком ЦСКА», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

«Будут играть с боязнью». Кузнецов — об отсутствии Акинфеева в матче с «Локомотивом»