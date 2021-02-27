«Бёрнли» установил цену на вратаря Ника Поупа, интерес к которому проявляет «Тоттенхэм»

Вратарь «Бёрнли» Ник Поуп, попавший в сферу интересов «Тоттенхэм Хотспур», с высокой долей вероятности, не покинет стан бордовых.
Как сообщает LancsLive, команда из графства Ланкашир не пойдёт ни на какие уступки в трансферных переговорах относительно 28-летнего вратаря сборной Англии. Руководство «Бёрнли» уже объявило потенциальным покупателям, что Поуп покинет «Тёрф Мур» только в том случае, если за него заплатят € 58 млн.
Контракт Ника Поупа с «Бёрнли» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость вратаря в € 12 млн. Примечательно, что в летом 2017 года его купили у «Чарльтона» примерно за € 2 млн.
В нынешнем сезоне АПЛ Ник Поуп провёл 24 матча, в которых пропустил 25 мячей (9 матчей — на ноль). «Бёрнли» в 25 матчах набрал 28 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
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