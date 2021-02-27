«Зенит» — «Ростов»: Поярков забил в свои ворота

Защитник «Ростова» Николай Поярков забил автогол в матче с «Зенитом». Счёт — 1:1, идёт второй тайм.

На 73-й минуте после подачи с левого фланга атаки Поярков сумел опередить Азмуна, но при этом умудрился отправить мяч в угол собственных ворот.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».



«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (32) — на 5-м месте.