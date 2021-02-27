«Зенит» — «Ростов»: Кузяев вывел хозяев вперёд

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев забил гол в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Счёт — 2:1, идёт второй тайм.

На 78-й минуте после передачи с правого фланга атаки нападающий «Зенита» Артём Дзюба здорово пропустил мяч дальше на Кузяева, и тот мощным ударом отправил мяч под перекладину ворот.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистенты — Владимир Миневич (Смоленск) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».



«Зенит» в 19 встречах набрал 41 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (32) находится на 5-м месте.