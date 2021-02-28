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Мостовой: «Спартак» — фаворит матча с «Рубином». Промес может решить судьбу встречи

Мостовой: «Спартак» — фаворит матча с «Рубином». Промес может решить судьбу встречи
Футбол / РПЛ 0
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Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что красно-белые являются фаворитами в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча пройдёт сегодня, 28 февраля. Начало — в 14:00 мск.

«У «Спартака» шансов побольше, чем у «Рубина». Они фавориты. Трудно говорить о «Рубине» — про них как-то мало информации. Где они играли, тренировались? Интересно посмотреть на главное приобретение «Спартака» — Промеса. Если он забьёт – будет здорово. Хотел бы я, чтобы он забил? Я что, его персональный болельщик? Он может решить судьбу матча своими индивидуальными действиями. За это его и ценят не только в «Спартаке», но и во всём чемпионате. Другое дело, что он три года отсутствовал. Мы видели, что в Европе он себя не показал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Мостовой: одна победа в 26 еврокубковых матчах. Такое вообще у кого-то в истории было?
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