В «Локомотиве» рассказали, почему с ЦСКА не играют Мурило и Игнатьев

Пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо рассказал, почему в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА не принимают участия защитники Мурило Серкейра и Владислав Игнатьев.

«Очень рады возвращению в заявку Димы Баринова и Димы Живоглядова. Ждём, что на следующий матч заявка пополнится и другими травмированными. Что касается отсутствия Мурило и Игнатьева, то из-за реакций на смену газона у них воспалились мышцы голеней», — написал Брейдо на своей странице в «Твиттере».

Матч ЦСКА — «Локомотив» начался в 19:00 мск. Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).