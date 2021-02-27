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Семак: обидные мячи после рикошетов и ошибки немножко портят впечатление от игры

Семак: обидные мячи после рикошетов и ошибки немножко портят впечатление от игры
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Ростовом» (2:2).

«Тяжелая игра. Сложно для нас складывалась, но сумели переломить ход матча, создали много голевых моментов. Но, к большому сожалению, два забитых мяча не позволили победить. Усложнили себе жизнь, естественно. Концовка ничего не предвещала. Достаточно обидные мячи, которые залетают после рикошетов, ошибки — всё это немножко портит впечатление от игры. Но в самом матче было много хороших моментов, должны были побеждать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

«Зенит» упустил победу над «Ростовом», заканчивающим матч вдесятером

Источник: «Чемпионат»

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