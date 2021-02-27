Глушаков: в мыслях мелькает сборная и Евро – есть к чему стремиться

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (2:1).



«Важно, что начали оставшуюся часть сезона с победы. “Уфа” — крепкий орешек, неважно, где с ними играть — дома или в гостях — всегда непросто. Мы подошли к рестарту сезона с потерями — травмы и другие причины. В игре на Кубок было удаление в самом начале, потом пенальти, все это сыграло свою роль, хотя у нас, конечно, изначально было большое желание пройти дальше.

Самое главное, что мы сделали выводы и сегодня показали свой уровень. Победили за счет самоотдачи, командной игры и тренерской установки. Сегодня наш тренер немного приболел, не смог быть на скамейке, поэтому желаю ему поскорее поправиться и поздравляю с победой. В ситуации с голом оказался в нужном месте в нужное время, развивалась контратака, видел, что может быть хороший прострел, возник небольшой сумбур в штрафной, и мне оставалось только положить мяч в сетку.



Слежу ли за тем, что догнали “Локо” и “Рубин”? В таблицу не заглядываем, идем от матча к матчу. Сейчас команде удалось поймать кураж, поэтому надо двигаться дальше и не смотреть на другие клубы. Потихоньку нужно набирать свои очки, а в конце уже посмотрим, где окажемся. Даже не хотелось бы, чтобы пошла эта волна обсуждений наших результатов, что мы идем вверх. В других клубах тоже весело, пусть лучше о них говорят, а нам лучше не отвлекаться на внешний фон. Что касается личных планов, то в мыслях иногда мелькает сборная и Евро, так что есть к чему стремиться!" — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.