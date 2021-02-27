Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Дижон»
«Дижон» принимал «Пари Сен-Жермен» в матче 27-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила на стадионе «Гастон Жерар» в Дижоне и завершилась крупной победой гостей со счётом 4:0.
Парижане вышли вперёд уже на шестой минуте встречи. Нападающий Мойзе Кин стал автором гола, ассистентом выступил Абду Диалло. На 32-й минуте преимущество «ПСЖ» удвоил Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. На 51-й минуте встречи француз оформил дубль, Рафинья отдал голевой пас. Данилу Перейра поставил точку в матче, сделав счёт 4:0. Передачу отдал Юлиан Дракслер.
Таким образом, «ПСЖ» в 27 матчах Лиги 1 набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Дижон» (15) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров турнира входят «Лилль» (58) и «Лион» (55).
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