Гончаренко отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в московской команде.

«Надо читать новости на официальном сайте. Пресс-конференция не то место, где нужно обсуждать, почему нет того или иного футболиста», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сообщалось, что в ЦСКА вспышка коронавируса — положительный результат тестов на COVID-19 якобы зафиксирован у Игоря Акинфеева, Эмиля Бохинена, Владислава Торопа, Игоря Дивеева и Ивана Облякова. В РПЛ заявили, что ЦСКА в лигу не предоставил информации о том, что кто-либо из игроков инфицирован коронавирусом.

В ЦСКА сообщали, что после кубкового матча со «СКА-Хабаровском» Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.