Экс-игрок ЦСКА: если «армейцы» продолжат так играть, в чемпионской гонке им делать нечего

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение «армейцев» в матче 20-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:2).



«Два разных тайма в исполнении ЦСКА. Первый очень нервный, в воротах нет Акинфеева, главного гаранта обороны. Васин играет с колоссальными ошибками, нервничали очень. Оборона в первом тайме проиграла всё. Со стороны Марио тоже не было дисциплины, играй тогда впереди, если ты не возвращаешься. А если ты подключился, чеши обратно.



Во втором тайме «Локомотив» сел, потому что испугался счёта. Они просто не ожидали такого безобразия от ЦСКА в первом тайме. Потом ещё и Влашич промазал с пенальти. Забей бы ЦСКА хоть один момент было бы проще. У Кучаева также был момент, Рондон смотрелся хорошо. Матч неиспользованных возможностей.



Если ЦСКА продолжить так играть и разбазаривать моменты, в чемпионской гонке им делать нечего. Повторюсь, строже в обороне, и они бы задавили «Локомотив». Но футбол есть футбол», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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