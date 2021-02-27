«Лацио» упустил возможность войти в тройку лидеров Серии А, уступив «Болонье»

«Болонья» принимала «Лацио» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Дебютный гол в этой встрече был забит на 19-й минуте. Его автором стал защитник «Болоньи» Ибраима Мбайе. Во втором тайме хозяевам поля удалось удвоить преимущество. Нападающий Никола Сансоне отправил мяч в сетку ворот после точного паса от форварда Мусы Барроу.

Стоит отметить, что на 17-й минуте нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле не реализовал пенальти.

Таким образом, «Болонья» в 24 встречах Серии А набрала 28 очков и находится на 11-м месте в турнирной таблице. «Лацио» упустил возможность войти в тройку лидеров (43). В неё входят «Интер» (53), «Милан» (49) и «Ювентус» (45).