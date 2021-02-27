Сергей Корниленко рассказал, как подписал контракт сам с собой

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, который вошёл в заявку команды на оставшуюся часть сезона-2020/2021, рассказал, как подписал контракт сам с собой.
«Каково подписывать самого себя? Если честно, это были самые короткие переговоры в моей жизни (смеётся). Фотоколлаж с подписания получился забавным — судя по реакции в СМИ и соцсетях, людям понравилось.
Ожидания от прощального матча? Знаю, что клуб готовится к проведению этого матча и планирует много интересного. Мы на связи с нашей креативной группой — периодически обсуждаем разные идеи. Важен и другой момент — в понедельник начинаю тренироваться с командой. Да, после последнего выхода на поле в официальном матче и восстановления от травмы я поддерживал спортивную форму — без этого никуда, хочется держать себя в тонусе. Но выход на поле в официальном матче — это другой уровень подготовки. Хочу подойти к игре в максимальных кондициях: даже если это будет всего 10 минут, не собираюсь отбывать номер. Да, это прощальный матч, но я выложусь по полной и постараюсь принести пользу команде. По-другому не умею.
Ещё раз хочу поблагодарить руководство и болельщиков за такую возможность. Конечно, хотелось бы сыграть при максимальном числе зрителей. Этот матч очень важен для меня. Я всегда ощущал и ощущаю поддержку лучших болельщиков в мире — болельщиков «Крыльев». Я вас очень люблю!" — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 27 февраля 2021
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