«Валенсия» без Черышева разгромно проиграла «Хетафе» в чемпионате Испании

Завершился матч 25-го тура чемпионата Испании, в котором «Хетафе» встретился с «Валенсией». Матч прошёл в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 3:0.

«Хетафе» открыл счёт в матче на 39-й минуте. Гол в свой актив записал Мауро Арамбарри. На 51-й минуте «Валенсия» осталась в меньшинстве после удаления Муктарс Дьякаби. Через 4 минуты хозяева удвоили преимущество в счёте после точного удара Хайме Мата. Под занавес матча Карлес Аленья довёл счёт до разгромного, поставив окончательную точку в этой встрече. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не принял участие в матче из-за повреждения.

На данный момент «Хетафе» располагается на 13-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 27 очков. «Валенсия» в свою очередь находится на 14-м месте, также набрав 27 очков.