«Барселона» заинтересована в покупке защитника «Интера» Бастони
Каталонская «Барселона» заинтересована в покупке защитника «Интера» Алессандро Бастони, сообщает Goal со ссылкой на Calciomercato.
По данным источника, каталонский клуб хочет подписать длительный контракт с 21-летним футболистом. При этом отмечается, что «Интер» не хочет отпускать игрока и если всё-таки согласится на продажу итальянца, то будет просить за него не менее € 60 млн.
Бастони защищает цвета «Интера» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Также за свою карьеру игрок выступал за «Аталанту» и «Парму».
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Бастони принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив 2 результативные передачи. Также на его счету голевая передача в шести матчах в Лиге чемпионов.
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