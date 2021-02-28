Клопп: Салах – очень важный футболист для «Ливерпуля» и, надеюсь, будет им ещё долго

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на слова нападающего своей команды Мохамеда Салаха, который в декабре 2020 года высказался о возможном переходе в мадридский «Реал» или «Барселону»



«Чувствую себя немного неловко, когда мне приходится хвалить игроков своей команды, что мне нравится, если честно, но в случае с Мохамедом Салахом, цифры говорят сами за себя.

Он не только бомбардир, он также вырос как футболист, в целом. Салах очень, очень важный игрок для нас, и, надеюсь, он будет им ещё очень долго», — цитирует Клоппа Goal со ссылкой на Liverpool Echo.

В текущем сезоне 28-летний египтянин провёл 35 встреч за «Ливерпуль», в которых забил 24 мяча и отдал 4 результативные передачи.